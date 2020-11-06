إيران ترسل قوات عسكرية إلى الحدود مع أرمينيا وأذربيجان

2020/11/06 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوعين، أرسلت إيران اليوم الجمعة، قوات وآليات إلى مناطق شمال غرب البلاد المحاذية لحدود أرمينيا وأذربيجان، في ظل الصراع بين الدولتين في ناغورنو قرة باخ، المتنازع عليها.

وأفاد الموقع الإلكتروني للجيش الإيراني بإرسال معدات الدروع من مقر عمليات فرقة الدروع 16 في قزوين إلى المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد، وفق وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

ونشر الحرس الثوري الإيراني نشر في 27 من الشهر الماضي قوات وآليات في المناطق الحدودية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.

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