الخدمة السرية الأمريكية تعزز أمن المرشح الرئاسي بايدن

2020/11/06 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كرت وسائل الإعلام الأمريكية أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، سيحصل على حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية اليوم الجمعة، في الوقت الذي يعتزم فيه البقاء في ويلمينغتون بديلاوير يوما آخر لإلقاء كلمة محتملة.

وسيحصل بايدن على الحماية من عملاء إضافيين للبقاء في “مركز تشيز” بويلمينغتون أين يوجد مع طاقمه تحت حماية العشرات من الوكلاء، حسب صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر لم تفصح عنها.

وقالت المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية إنها لن تعلق على الإجراءات الأمنية، حسب صحيفة “واشنطن بوست”.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية متقاربة، فيما يستمر فرز الأصوات في ولايات جورجيا وبنسلفانيا، والتي يمكن أن تكون حاسمة في السباق للوصول إلى البيت الأبيض.

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