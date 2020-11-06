علماء يتوصلون لحمية مذهلة تشفي من مرض السكري

2020/11/06 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع حمية معينة أدى إلى التخلص من داء السكري لدى المصابين به، وإلى تخلصهم من الأدوية، إذ لم يعودوا بحاجة لتناولها.فما هي هذه الحمية السحرية؟

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