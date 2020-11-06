لأول مرة.. إنتخاب عربي مسلم في مجلس الشيوخ الامريكي

2020/11/06 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبح السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة أول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية.

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