مجمع الأكشاك.. أول محافظة عراقية تدشن مشروعًا لتشغيل 400 شخص موزعين على مساحة 8 الاف كيلو متر

2020/11/06 | 14:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي، اليوم الجمعة، مجمَّع الأكشاك العصرية في محافظة الأنبار.

وقال الركابي حسب بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “هذا المجمع الذي انشأته الوزارة للباحثين عن العمل يضم 200 كشك تم بناؤها على مساحة (7858) متراً مربعاً”، لافتاً إلى أن مساحة الكشك الواحد تبلغ 15 متراً مربعاً بواقع مساحة فعلية تقدر بـ5000 متر مربع”.

وأضاف أن “هذه الأكشاك سيتم توزيعها بين العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة”، مبيناً أن “هناك آلية للتوزيع بالتنسيق مع المحافظة بعد إجراء تنافس من خلال احتساب نقاط مفاضلة لهذا الغرض.

يذكر أن هناك 200 كشك أخرى قيد التنفيذ، وأن الأنبار أولى المحافظات التي خصصت أراضي لتنفيذ المشروع الذي يشمل كل المحافظات ولكن عدداً من المحافظات لم تخصص أراضي لتنفيذ المشروع حتى الآن.

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