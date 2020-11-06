الإنتاج الصناعي في ألمانيا يرتفع بأقل من التوقعات

2020/11/06 | 14:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لكن بأقل من تقديرات المحللين.

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