1200 كيلو متر من صحراء العراق معروضة على شركات لايقل رأسمالها عن مليون دولار.. ماذا سيحدث هناك؟

2020/11/06 | 15:04 - المصدر: يس عراق

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صحراء الانبار

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة اليوم الجمعة، إعداد خارطة استثمارية في مساحات صحراوية ببعض المحافظات، مشيرة إلى ان المشاريع ستعطى لشركات يجب ان لايقل رأسمالها عن مليون دولار.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجيفي تصريحات صحفية، إنه “شكل لجنة من هيأة الاستثمار ودوائر الأراضي الزراعية والري والمياه الجوفية في محافظات النجف وكربلاء والمثنى لإعداد خارطة استثمارية للمساحات الموجودة”.

وأشار الخفاجي إلى أن “هناك 500 ألف دونم في منطقة السلمان في محافظة المثنى ،ولها استدامة من المياه ،وهناك 700 ألف دونم في محافظة النجف ،ولها استدامة من المياه، جاهزة للاستثمار”، لافتاً إلى أن “هذه المشاريع ستعرض على مجلس الوزراء للبت فيها، كونها تتعلق بمساحات كبيرة وعملية التعاقد عليها ضمن فرص استثمارية وطنية”.

وأضاف أن “موضوع الاستثمار لا بد منه في العراق ،ولا بديل إلّا الاستثمار في القطاع الزراعي للمساحات الكبيرة ،خاصة في المناطق الصحراوية”، مبيناً أن “عملية تقييم الشركات يتم من خلال الهيأة الوطنية للاستثمار من حيث دراسة الجدوى والكفاءة المالية ،وأي شركة رأسمالها أقل من مليون دولار لا يمكن أن تستثمر في المناطق الصحراوية ،لأن هناك حفر آبار ،وبنية تحتية ،وإقامة محطات أبقار ،ومعامل ألبان ،وهذه تحتاج لرأس مال لا يقل عن مليون دولار”.

وتابع الخفاجي أن “عملية الاستثمار وفق أسلوب الإنتاج الكبير متبع في كل دول العالم ،لأنها تقلل من الكلف ،ولا بديل للاستثمار وفق الإنتاج الكبير وهذا الموضوع لا رجعة فيه”، مشيراً إلى أن “زيارته إلى أوروبا ومصر والأردن هدفها جذب المشاريع الاستثمارية والمستثمرين في المناطق الصحراوية ،كونها جاذبة للاستثمار ،وتمت تهيئة المساحات من اللجان المشكلة وبانتظار الهيأة الوطنية للاستثمار ،وإعلانها كفرص للاستثمار”.

وشدد على أن “الوزارة تضع في أولوياتها المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير ،وكذلك انشاء محطات الأبقار ومصانع ألبان”.

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