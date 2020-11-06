الرئيس الامريكي: تويتر خرج عن السيطرة

2020/11/06 | 15:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد وضع علامة تحذيرية على تغريدة أخرى شكك فيها الرئيس بنزاهة فرز الأصوات في الانتخابات الجارية.

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