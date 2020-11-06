تخصيص 30 مليار دينار للارتفاع بالواقع الخدمي غربي الانبار

2020/11/06 | 15:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، عن تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لارتقاء بالواقع الخدمي للمناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبدعم من منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) خصصت مبلغ 30 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في مناطق جبة وناحية البغدادي غربي الانبار ، في خطوة تهدف الى الارتقاء بالواقع الخدمي للمناطق الغربية التي تعاني من نسب دمار كبيرة في البنى التحتية جراء تفجيرها من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم على معظم مدن المحافظة “.واضاف ان” الحكومة المحلية اعدت خطة لإعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من المشاريع الخدمية المتضررة والسبل الكفيلة لتذليل كافة المعوقات لإنجاز المشاريع الخدمية الضرورية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدعم جهود الامن والاستقرار في عموم مدن الانبار، مبينا ان” اعادة اعمار وتأهيل عشرات المشاريع الخدمية المتضررة في المناطق الغربية سوف يساهم في الارتقاء بالواقع الخدمي لمناطق غربي الانبار “.



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