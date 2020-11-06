مقدمة كتاب: السلطان الحديث، في الطائفية وخصخصة الدولة في سورية - ياسين الحاج صالح

2020/11/06 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح تقليب النظر في ما يتصل بالطائفية من مشكلات بالغ الأهمية في الإطار السوري لثلاث اعتبارات أساسية.



أولها أن ما يتصل بهذه المشكلة من منازعات وتوترات وتنافس على الموارد المادية والسياسية والرمزية، وما تثيره من انفعالات وشكوك، هو المنبع الأكبر للتضليل الإيديولوجي وأشكال متنوعة من المراوغة والتمويه، أفسدت اللغة السياسية والثقافة بقدر كبير، فلم يعد هناك مدرك مطابق لذاته، لا الوطنية ولا الحداثة ولا الديمقر ......





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