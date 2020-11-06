العقل المعتقل والاقتصاد المعتقل:بين اليمين واليسار - مظهر محمد صالح

2020/11/06 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح ١-;-العقل المعتقلتتاح لنا احياناً الفرص لاستراق النظر الى ارشيف عقود محطات ثقافتنا قبل نصف قرن على الاقل لنعاود صداقتنا الى رفوف الماضي المبتسم حزناً الذي يجعل من صداقته مطلباً عزيز المنال لنقرأ المستقبل.وانا اتحلى في فراغ مشحون بالصبر يجول في خاطري ان رفوف ذاكرتي هي مازالت اسيرة الى ماكتبه (تشيسواف ميووش)في رائعته بكتابه الموسومة :العقل المعتقل captive mind ١-;-٩-;-٥-;-٣-;- ال ......





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