نائب: سنصوت على قانون تمويل العجز المالي بعد التعديل

2020/11/06 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: اتصور ان مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال الاسبوع المقبل، لكن ليس بالصيغة التي طلبتها الحكومة.

واضاف: ان مجلس النواب سيقوم خلال جلسة يوم غد السبت بالقراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي وبعد ذلك سيقوم بالتصويت على مشروع القانون.

واضاف: ان مجلس النواب سيقوم بتخفيض المبالغ الواردة في مشروع القانون الى مابين 11 ترليون الى 20 تريلون دينار لان ماطلبته الحكومة اموال كبيرة جدا.

واوضح: ان مجلس النواب لن يقوم باعادة مشروع القانون الى الحكومة بل سيقوم بتعديل الارقام فقط، لان الحكومة ربطت صرف رواتب الموظفين باقرار القانون ومجلس النواب ليس مستعدا لتحمل مسؤولية تاخر صرف رواتب الموظفين لذا سيقوم بالقراءة الثانية والتصويت على القانون بعد تعديله.

وحول تخفيض المبالغ المطلوبة في القانون، قال النائب جمال كوجر: ان كل هذا سيخضع للمناقشة وامامنا يومين بعد القراءة الثانية سنناقش هذا الموضوع وسنخرج باتفاق مناسب حول المبالغ التي طلبتها الحكومة.

PUKmedia خاص ‌

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