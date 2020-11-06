المالية النيابية تحذر الحكومة من ارقام وهمية بقانون الاقتراض: زودونا ببيانات الصرف

2020/11/06 | 15:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، قراءة والتصويت على قانون تمويل العجز المالي في جلسة يوم غد السبت في البرلمان، فيما طالبت اللجنة وزارة المالية بإرسال بيانات وارقام اموال صرف الاقتراض.

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