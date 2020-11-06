2020/11/06 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة بعد عامين وسبعة أشهر من توقيع ما سمي "ميثاقا اجتماعيا"، لا يزال مصير أزيد من 1000 أجير لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة [مستخدمين عبر شركات هي مجرد واجهة لدفع الأجور والتنصل من علاقة الشغل] ، لا يزال هذا المصير مجهولا.



فالحلول المفترض أن هذا الميثاق، الموقع بحضور وزارات الداخلية والمالية والشغل والتجهيز وإدارة اتوروت المغرب، قد نص عليها لم تر النور بعدُ.



وقد سبق لنقابة المستخدمين [منضوية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغموض يلف مستقبل شغيلة مراكز استغلال الطرق السيارة. لا خلاص إلا بالنضال النقابي. بقلم، إ.س صحافي بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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