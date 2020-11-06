وزير الزراعة يعلن إعداد خارطة استثمارية في عدد من المحافظات

2020/11/06 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي إعداد خارطة استثمارية في عدد من المحافظات.

الخفاجي وفي تصريح صحفي أكد وجود أكثر من مليون ومئتي ألف دونم جاهزة للاستثمار في محافظتي النجف والمثنى، لافتا الى أن المشاريع الكبيرة ستعرض على مجلس الوزراء للبت فيها ضمن فرص استثمارية وطنية.

وأضاف وزير الزراعة، أن الاستثمار وفق أسلوب الإنتاج الكبير يقلل الكلف ولا بديل عنه.

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