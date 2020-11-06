غريتا تونبري تقتص من ترامب في أصعب أوقاته

2020/11/06 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام من سخرية ترامب منها، ردت ناشطة

المناخ السويدية غريتا تونبرغ بنفس

العبارة وطلبت منه أن "يهدأ" إزاء مجريات

انتخابات الرئاسة.

وانتهزت تونبرغ البالغة من العمر 17 عاما

الفرصة التي أتاحتها لها تغري

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