2020/11/06 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط

ثلاث عجلات محملة بفواكه إيرانية تم

"تزوير" الفاتورة وشهادة المنشأ الخاصة

بها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة

البصرة.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت وكالة

نون الخبر

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