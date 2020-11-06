بالوثيقة.. نائب عن البصرة يوجه تحذيراً مشروطاً للحكومة ويتوعدها بـ

2020/11/06 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال

المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن

إخراج النفايات المشعة من المحافظة،

محذراً الحكومة من "جزاءات قانونية" في

حال عدم الاستجابة.

وقال المحمداوي في بيان تلقت وكالة نو

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