التربية النيابية: دوام الطلبة في المدارس أمر ضروري

2020/11/06 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التربية النيابية تأييدها ودعمها لأغلب قرارات وزارة التربية فيما يتعلق ببدء العام الدراسي الجديد.

اللجنة أشارت في بيان إلى ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس وعدم بقاء الطلبة في منازلهم أو اعتماد التعليم الالكتروني فقط، مشيرة إلى أن وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو في المراحل المنتهية، بسبب الظروف التي مر بها البلد مع اعتماد مراقبة الحالات والإصابات خلال دوام الطلبة داخل المدارس.

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