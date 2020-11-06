2020/11/06 | 15:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار أمني في ساحة التحرير وسط بغداد تحسبا من عودة الإحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/06 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني في ساحة التحرير وسط بغداد تحسبا من عودة الإحتجاجات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار أمني في ساحة التحرير وسط بغداد تحسبا من عودة الإحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).