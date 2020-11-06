2020/11/06 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى ..اكد امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الجمعة، تحرير شاب بعد نصف ساعة ن خطفه من قبل داعش الارهابي شمال شرق المحافظة.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة قتالية من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي نجحت بعملية نوعية من تحرير شاب بعد نصف ساعة من خطفه من قبل تنظيم داعش ارهابي في بساتين قرية حماده شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الجبوري،ان” القوة تجري حاليا تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي التي هربت بعد اقتحام بساتين قرية حمادة من عدة محاور لافتا الى ان الشاب المختطف ينتمي الى اسرة قدمت العديد من ابناءها ضحايا لهجمات التنظيم الارهابي”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحرر شاب بعد نصف ساعة من خطفه في”الحمادة” بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحرر شاب بعد نصف ساعة من خطفه في”الحمادة” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).