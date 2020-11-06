بايدن يتقدم على ترمب في جورجيا بأكثر من 900 صوت

2020/11/06 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت الإحصاءات أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن تمكن من انتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترمب.

حيث أفادت وسائل الإعلام الأميركية، بأن بايدن يتقدم بأكثر من تسعمئة صوت على ترمب، بعد فرز أكثر من تسعة وتسعين بالمئة من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها ستة عشر مقعدا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

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