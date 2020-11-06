العراق يقع في قائمة الأزمات الكبرى التي سيواجهها الرئيس الأميركي الجديد

2020/11/06 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير غربية عن وقوع العراق في قائمة الأزمات الكبرى التي سيواجهها الرئيس الأميركي الجديد.

التقارير ترى أن إيران تواصل تطوير الصواريخ الباليستية والمزيد من الطائرات بدون طيار، وإطلاق بعضها على المصالح الأميركية في العراق.

وتؤكد التقارير أن الرئيس الأميركي الجديد يحتاج إلى ردع إيران، وإيجاد طريقة لوقف نفوذ ميليشياتها في العراق، مشددة على ضرورة تعزيز واشنطن وجودها في أربيل وتجهيز قاعدتها بالدفاع الجوي المناسب، لاسيما أنّ المناطق الكردية آمنة أكثر من غيرها.

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