الكشف عن أسباب البطء في فرز أصوات الانتخابات الأميركية

2020/11/06 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الولايات المتحدة ومعها العالم في حالة ترقب لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية بينما تسير عمليات فرز الأصوات ببطء.

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