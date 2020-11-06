بريطانيا.. حمية مذهلة للتخلص من مرض السكري

2020/11/06 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهرت دراسة بريطانية حديثة ان اتباع حمية غذائية منخفظة الكربوهيدرات قادر على عكس مرض السكري وتخلص المصابين بداء السكري من الأدوية، إذ لم يعودوا بحاجة لتناولها.

وبحسب الدراسة التي اجريت من قبل باحثين في المملكة المتحدة ونشرت في مجلة "بي إم جيه نيتريشن بريفينشين أند هيلث"، فإنه "في الحمية منخفضة الكربوهيدرات، تناول المشاركون أقل من 130 غراما من الكربوهيدرات يوميا، وكان الجزء الأكبر من النظام الغذائي مكونا من الخضار والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم والبيض والمكسرات والتوت".

وقد شملت الدراسة 199 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 24 و91 عاما، وكان 128 من بينهم مصابين بداء السكري من النوع الثاني، في حين كان 71 مصابا بحالة ما قبل السكري، واتبع المشاركون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات لمدة 23 شهرا في المتوسط.

السكري وما قبله

ما قبل السكري حالة تعني أن مستوى سكر الدم لدى المصاب أقل من تشخيصه بالإصابة بداء السكري، لكنه في الوقت نفسه أعلى من المستوى الطبيعي، وعند عدم التعامل مع هذه الحالة فإن الشخص سوف يصاب بالسكري من النوع الثاني خلال 10 سنوات أو أقل.

والسكري من النوع الثاني مرض مزمن يحدث بسبب حدوث مقاومة لهرمون الإنسولين -المسؤول عن إدخال الغلوكوز للخلايا- مما يقود لتراكمه وارتفاعه في الدم، ويؤدي لمضاعفات كبيرة على صحة المريض.

وخطورة حالة "ما قبل السكري" تأتي من أنها تؤدي عادة -إذا لم يتم التعامل معها بشكل ملائم- للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مما يعرض الشخص لمضاعفاته مثل العمى وبتر الأطراف وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أنه عند اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، فإن مرضى السكري من النوع الثاني - والذين يتلقون العلاج- انخفض متوسط أوزانهم من 99.7 إلى 91.4 كيلوغراما، وانخفض متوسط السكر التراكمي HbA1c من 65.5 مليمول/مول إلى 48 مليمول/مول.

المعطى المهم للغاية هنا، أن 46% من مرضى السكري من النوع الثاني لم يعودوا بحاجة لتعاطي الأدوية الخاصة بالسكري.

المستوى الطبيعي لسكر الدم التراكمي أقل من 42 مليمول/مول، أما المصابون بحالة ما قبل السكري فيكون لديهم سكر الدم التراكمي من 42 إلى 47 مليمول/مول، أما المصابون بهذا الداء فيكون لديهم 48 مليمول/مول.

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون مما قبل السكري واتبعوا حمية منخفضة الكربوهيدرات، فقد انخفض متوسط السكر التراكمي من 44 مليمول/مول إلى 39 مليمول/مول.

أما الاستنتاج المهم في هذه الفئة فهو أن 93% قد وصلوا إلى نسبة سكر الدم التراكمي الطبيعية.

ويعود الباحثون فيقولون إن دمج الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات للمرضى، الذين يعانون من السكري من النوع الثاني وما قبل السكري، أدى لحدوث تحسن بالوزن وسكر الدم التراكمي ودهون الدم وضغط الدم.

واضاف الباحثون، "أظهر بحثنا أن المشاركين الذين بدؤوا بأسوأ مستويات سكر الدم التراكمي HbA1c شهدوا أكبر تحسن في السيطرة على مرض السكري".

ونقدم هنا حصصا من أغذية شائعة، تحتوي كل حصة على 15 غراما من الكربوهيدرات، لمساعدتك على حساب الكمية التي تأكلها يوميا:

قطعة صغيرة من الفاكهة

شريحة خبز واحدة

1/2 كوب من دقيق الشوفان المطبوخ

1/3 كوب معكرونة أو أرز مطبوخ

1/2 كوب من الفاصوليا السوداء أو غيرها من الخضار النشوية

1/4 بطاطا مخبوزة كبيرة

2/3 كوب زبادي خالي الدسم

1/2 كوب من الآيس كريم

6 قطع ناغتس الدجاج

ا.ح

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