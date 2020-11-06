خبير اقتصادي : وزير المالية وعد بادخال مقترحات القطاع الخاص ضمن الورقة البيضاء

2020/11/06 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ملاذ الأمين

أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان - ممثل القطاع الخاص- في الورشة الحوارية الخاصة بمناقشة الورقة البيضاء ،اليوم الجمعة،أن وزير المالية وعد بدمج المقترحات التي أعدها القطاع الخاص ضمن الورقة البيضاء بهدف تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وقال ممثل القطاع الخاص في الورشة الحوارية الخاصة بمناقشة الورقة البيضاء الخبير الاقتصادي باسم انطوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الجمعة: "شاركنا في الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة الورقة الإصلاحية التي أعدتها الحكومة والتي أدارها وزير المالية علي علاوي بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومدراء المصارف وممثلين عن القطاع الخاص ورجال أعمال".

وأضاف أن "القطاع الخاص أعد مقترحات كي تدمج مع الورقة الإصلاحية بهدف انعاش القطاع الخاص ،وجعله حلاً للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق إلى جانب امتصاص البطالة ،وتحريك الاقتصاد المحلي وتنميته"، مشيراً إلى أن "من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في الجلسة الحوارية هي الصناعات المحلية ،ودعمها من ناحية تقنين الاستيراد ،وإصلاح النظام المصرفي ،والاهتمام بالعمالة العراقية في الشركات الاستثمارية ،والاستعانة بالخبرات العراقية في تدعيم الاقتصاد مع تثقيف الشعب للمساهمة في انجاح الإصلاحات وأخيراً التعاون مع الإعلام الهادف لأجل تقدم البلاد نحو الأفضل".

وتابع انطوان أن "وزير المالية ناقش معنا ورقة القطاع الخاص خلال الجلسة ،ووعد بادخالها ضمن الورقة الإصلاحية الحكومية "،موضحاً أنه "سيتم عقد اجتماع آخر مع الوزير قريباً للخروج بورقة تتضمن نظرة القطاع الخاص في مسيرة الإصلاح الاقتصادي ،التي أعدها خبراء ورجال أعمال لحل المشاكل التي يعاني منها العراق".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية علي علاوي قد ترأس جلسة حوارية لمناقشة الورقة الإصلاحية الحكومية ودعمها بمقترحات وآراء جديدة شارك فيها رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد.

ويتطلع القطاع الخاص إلى لفت انتباه الحكومة بضرورة دعمه وادخال فقرات الورقة الإصلاحية – البيضاء- تعيد نشاطه لامتصاص البطالة وتسهم في حل الأزمة الاقتصادية والمالية.

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