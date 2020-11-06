برشلونة يمدد تعاقده مع راكوتين حتى 2022

2020/11/06 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة وشركة راكوتين (Rakuten) متعددة الجنسيات، اليوم الجمعة، تمديد التعاقد بينهما لمدة عام آخر حتى يونيو (حزيران) 2022، وذلك دون إعلان أرقام معينة، إلا أنها ستكون أقل من الاتفاق الحالي.

وبهذه الطريقة، يقوم كلا الطرفين بتنفيذ الخيار المنصوص عليه في الاتفاقية الأصلية، وتستمر شركة خدمات الإنترنت اليابانية في كونها الراعي الأساسي للفريق، وكذلك راعي عالمي للابتكار والترفيه للنادي، وسيستمر شعارها على قميص الفريق الأول.

ووقع الاتفاقية فريق إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووفقاً لمصادر من داخل نادي برشلونة، لم يتم الإعلان عن الصفقة حتى اليوم بناء على طلب صريح من راكوتين.

وفي إطار تجديد هذا العقد، يفكر الطرفان في تحسين الخطط الموضوعة “بهدف تكييفها مع الواقع الجديد المستمد” من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويرجع أول اتفاق بين الطرفين إلى يونيو (حزيران) 2017، وكان مخططاً له في البداية أن يستمر لمدة 4 سنوات فقط، ويتلقى برشلونة بموجبه حوالي 55 مليون يورو عن كل عام، بالإضافة إلى حوافز إضافية على أساس الألقاب قد تصل إلى 11 مليون أخرى.

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