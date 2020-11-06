برميل نفط أوبك يرتفع إلى 40 دولاراً

2020/11/06 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ارتفاعه في تعاملات الخميس، مسجلاً 39.79 دولاراً للبرميل، حسب ما أعلنت المنظمة النفطية في فيينا الجمعة.

وزاد سعر سلة أوبك، التي تضم 13 نوعا من الخام، في تعاملات الخميس بقدر 0.70 دولار مقارنة مع اليوم السابق.

وتجاوز خام أوبك في 1 يوليو (تموز) الماضي حاجز الـ40 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أربعة أشهر، لكنه تراجع عن هذا الحد منذ حينها ثلاث مرات، آخرها كان في 26 من أكتوبر(تشرين أول) الماضي.

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