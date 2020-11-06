بالصور.. تطور مهم في بناء أول مستشفى من نوعه بالعراق

2020/11/06 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن المباشرة بصب الطابق الأخير من الهيكل الخرساني لمشروع مستشفى الطب الرياضي الأول من نوعه في العراق.

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