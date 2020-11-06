الحشد الشعبي يحرر شاباً اختطف من قبل داعش في ديالى

2020/11/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بان قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير شاب اختطف من قبل داعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قوة من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي نجحت بتحرير شاب اختطف من قبل داعش في بساتين قرية حمادة قرب قضاء المقدادية".

واضاف ان "القوة داهمت البساتين ونجحت من تحرير الشاب بعد الاشتباك مع عناصر داعش الذين لاذوا بالفرار، فيما تم نقل الشاب الى ذويه وبدء عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش".

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