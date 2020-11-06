"مالية" النواب العراقي ترهن موقفها من قانون الاقتراض بتقديم بيانات الصرف

2020/11/06 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الجمعة، أن موقفها من قانون الاقتراض مرهون بتقديم بيانات الصرف من الحكومة ،فيما أشارت إلى أنه في حال وصول البيانات فسيعرض القانون للقراءة الثانية في الجلسة المقبلة.وقالت ماجدة التميمي عضو …

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