2020/11/06 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان (زيان) لتسويق المنتوجات المحلية بمشاركة العديد من الشركات والفلاحين واصحاب المعامل.

وحضر افتتاح المهرجان هفال ابو بكر محافظ السليمانية، ويستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 100 شركة وفلاحين من مناطق كوردستان المختلفة واصحاب معامل المنتوجات المحلية الذين عرضوا منتوجاتهم امام الزوار.

ويسعى الفلاحين والشركات خلال المهرجان الى حث المواطنين على الاهتمام بالمنتوجات المحلية والابتعاد عن شراء المنتوجات المستوردة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور..انطلاق مهرجان تسويق المنتوجات المحلية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور..انطلاق مهرجان تسويق المنتوجات المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).