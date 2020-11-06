العراق وفرنسا يبحثان مكافحة الارهاب

وقالت وزارة الدفاع في بيان: ان الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.
واضاف البيان: بحث الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع مع الجانب الفرنسي القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
PUKmedia اعلام وزارة الدفاع
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