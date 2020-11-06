العراق وفرنسا يبحثان مكافحة الارهاب

2020/11/06 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون الى فرنسا، حيث جرى استقبال رسمي للوزير والوفد المرافق له من قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: ان الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.

واضاف البيان: بحث الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع مع الجانب الفرنسي القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع ‌

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