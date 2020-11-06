روح المغامرة2008(جان كلود بريسو):نشوة غامضة - بلال سمير الصدّر

2020/11/06 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر الفيلم هو عن ساندرين التي تحقق اشباعها الجنسي من خلال لمس الجسد،وهذا امر يدفعنا الى التساؤل لماذا كان موضوع العادة السرية الانثوية والعلاقة المثلية الانثوية ذات بعد مكثف في افلام بريسو لدرجة التكرار من دون الخوض في اي معنى...لماذا،تقريبا، اصبح الرجل منفيا وهامشيا وضحية لاحتيال المرأة في الحقبة الثانية من افلامه،بعد ان كان ديكتاتورا متجبرا في الحقبة الاولى من افلامه،وكان بريسو ينطلق من مقدمة ذ ......





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