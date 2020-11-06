المهرجانات المسرحية قبل وبعد التغيير - طه رشيد

2020/11/06 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد من البديهي ان المهرجانات المسرحية تعدّ تتويجا للاعمال الإبداعية خلال موسم معين، اذا ما استثنينا مهرجانات المسرح المدرسي والتي سبقت المهرجانات المسرحية الحالية سواء كانت محلية ام دولية.



بدأت المهرجانات الفنية في العراق مع اعتماد ثقافة " النشاط المدرسي "، في ستينيات القرن الماضي، حيث راحت المدارس، بكل مستوياتها بتنظيم مهرجانات بمختلف الانشطة الرياضية والفنية ومنها المسرح حيث كانت تتنافس المدارس ......





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