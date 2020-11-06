زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/11/06 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري قرابة عقد من السنين مر على طلاق أمّو، وكانت آنذاك ما تزال في مستهل الثلاثينات.



حرمانها الجسديّ والعاطفيّ، المترتب على ذلك، كان على الأرجح من واردات شعورها بالضغينة إزاء الحياة الزوجية لشقيقها.



الغريب، أن سلوكها كان مغايراً تماماً فيما يتعلق بشقيقتها، وكانت تقضي وقتها لديها كي تعينها على مشاغل البيت عقبَ إنجابها صبياً آخر.



الأوقات تلك، كانت متنفّساً لرودا، تنأى فيها عن المشاحنات والمشادات.



مثلما عل ......





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