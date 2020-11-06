ابنة شقيق ترامب: يحاول تدبير انقلاب وعلى أحد ما إيقافه !

2020/11/06 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر

للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن

عمها يحاول تدبير انقلاب، على خلفية

تخلفه عن منافسه الديمقراطي في

انتخابات الرئاسة جو بايدن.

وقالت ماري ترامب، في حوار مع قناة M

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