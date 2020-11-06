كورونا في ايران.. 424 وفاة واكثر من 8800 اصابة خلال 24 ساعة

2020/11/06 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل

8 آلاف و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

ليرتفع الإجمالي إلى 663800.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي،

بتسجيل 424 وفاة ناتجة عن الإصابة

بالفيروس، ليرتفع إجمالي الو

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