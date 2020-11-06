أعمال ربط سككي مع الموصل تمهيداً لمد خط نفطي إلى البصرة (صور)

2020/11/06 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن نصب معبر جسر القيارة لرفع كفاءة خطوط السكك في المناطق الشمالية. وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الثاني 2020)، أن "وزارة النقل /الشركة العامة لسكك حديد العراق قامت بالشروع بمشروع نصب معبر جسر القيارة في كم (334) بالتعاون مع البلدية، و كذلك أعمال الصيانة لمفاصل السكة بين قطاع القيارة والتلول في الموصل وذلك لرفع كفاءة خطوط السكك في المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، بضرورة رفع كفاءة خطوط السكك في انحاء البلاد كافة".

وقال مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني، وفق البيان، "تابعنا ميدانياً وبرفقة مدير منطقة الموصل، عمل الكوادر الهندسية والفنية في المنطقة الشمالية التابعة لشركة السكك للاطلاع على سير عمل نصب وتبليط معبر جسر القيارة في كم (334) بالتنسيق مع بلدية القيارة ومطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة، بالأضافة الى صيانة مفاصل خطوط السكك بين محطتي القيارة وتلول البق".

وأضاف الحسيني، "تم اجراء عملية ربط عوارض فولاذية عدد (5) في المفصل الجنوبي لمحطة قطار القيارة اضافة الى اعادة تأهيل خطوط السكة بين محطتي قطار الموصل والقيارة لرفع كفاءة الخطوط والمباني التي تضررت بفعل العمليات الارهابية".

وشدد مدير السكك، على "ضرورة تأهيل الخط من بيجي وصولاً الى محطة القيارة اضافة الى مد خط فرعي بطول (1000)م الى داخل مصفى القيارة وصولاً الى منصات تحميل المنتجات النفطية لتأمين نقل المنتجات النفطية من مصفى القيارة الى ميناء ام قصر الجنوبي لغرض التصدير بواسطة الاحواض التخصصية للشركة وذلك لتعظيم وارداتها وجعلها من الشركات الرابحة".

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