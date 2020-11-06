احتمال إعادة فرز الأصوات في جورجيا وسط تقارب كبير جدا بين ترامب وبايدن

2020/11/06 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الجمعة، منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية جورجيا بفارق 917 صوتا، حتى الآن، ما يطرح احتمال إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية المحورية للمرشحين.

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