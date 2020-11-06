2020/11/06 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

211 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ادانت الولايات المتحدة الاميركية، الجمعة، الهجمات التي شنها حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، مجددة دعمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومة اقليم كوردستان.





وذكر المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الاميركية "كال براون" في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (6 تشرين الاول 2020)، إن "الولايات المتحدة، تدين بشدة الهجمات التي شنها حزب العمال الكوردستاني الإرهابي يوم أمس على مسؤولي الأمن في إقليم كردستان".



العراق".

وأضاف البيان، انه "سيبقى موقفنا ثابتا في دعمنا لرئيس الوزراء العراقي الكاظمي وحكومة إقليم كوردستان في جهودهما لاستئصال الإرهاب، ونتقدم بتعازينا الحارة وتعاطفنا لأسر القتلى والجرحى في هذه الهجمات".

وكانت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت اول امس الاربعاء، عن قيام مسلحي حزب العمال الكوردستاني بشت هجوم على قوات البيشمركة اسفر عن مقتل احد افراد البيشمركة واصابة 2 اخرين بجروح.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تدين هجوم العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تدين هجوم العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).