الأول من نوعه .. الدار العراقية للأزياء تعقد مؤتمراً عالمياً

2020/11/06 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع -فاطمة رحمة

نجحت الدار العراقية للأزياء بتنظيم مؤتمر الأزياء العالمي الأول ،الذي اختتمت أعماله قبل ثلاثة أيام وبمشاركة 675 متخصصاً في مجال الأزياء.

وعن هذه التجربة قالت مدير عام الدار ابتهال خاجيك تكلان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان (الأزياء والأنسجة ومكملاتها لحضارة وادي الرافدين) الذي نظمته الدار العراقية للأزياء على تطبيقي (زوم) و (كوكل ميت) وتحت شعار( الأزياء لغة مشتركة بين شعوب العالم..



ورمز تميزه) بمشاركة 675 مؤسسة وشخصية معنية بشؤون الأزياء من دولة في العالم".

وأضافت أن "هذا المؤتمر يعدّ الأول من نوعه في العالم ،الذي يعنى بالأزياء والأنسجة في حضارات بلاد الرافدين "مؤكدة أن "طروحات المؤتمر دارت حول الأصباغ والأنسجة والأزياء والحلي في التراث".

وأشارت إلى أنه "تم فتح خط عالمي للباحثين ،ولفتنا إلى أهمية التراث الرافديني في الأزياء، الذي أجمع المشاركون على محبته"، مشيرة إلى أن "المؤتمر شهد ست جلسات على مدى يومين، وأشرفت عليه لجان تحضيرية وتنظيمية وعلمية وفنية وإعلامية وأكاديمية ومهنية من العراق ودول عربية وأجنبية" .

وبينت تكلان أن "الأزياء تجسد هوية الأفراد وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم وأسلوب حياتهم، وهي وسيلة لتحسين الحالة النفسية"، موضحة أن "الدار العراقية للأزياء التابعة لوزارة الثقافة تأسست العام 1970 وتحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً من العطاء والابتكار والنجاح هادفة إلى التعريف بتاريخ العراق وآثاره وكنوزه الجمالية".

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