الصحة تسجل 3568 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/11/06 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3568 اصابة بـ وباء كورونا و 3060 حالة شفاء اضافة الى وفاة 69 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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