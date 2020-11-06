أمانة بغداد يحقق فوزه الأول في الدوري والحدود يتعادل مع نفط البصرة

2020/11/06 | 16:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد يحقق الفوز الاول في الدوري الممتاز بعد التغلب على فريق النفط بهدف جبار كريم .

الحدود يتعادلُ مع نفط البصرة إيجابيا بهدف في ختام الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز .

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