2020/11/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف العراق الوبائي: 69 وفاة مقابل آلاف الاصابات وحالات الشفاء الجديدة خلال يوم- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي: 69 وفاة مقابل آلاف الاصابات وحالات الشفاء الجديدة خلال يوم- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف العراق الوبائي: 69 وفاة مقابل آلاف الاصابات وحالات الشفاء الجديدة خلال يوم- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).