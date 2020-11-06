القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات في ذي قار

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة في محافظة ذي قار.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ذي قار التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة إلقاء القبض على (4) متهمين وضبط بحوزتهم (2802) ألفان …

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