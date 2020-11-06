نائب يجدد مخاطبة الحكومة بشأن إخراج النفايات المشعة من البصرة

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جدد النائب عن البصرة جمال المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إخراج النفايات المشعة من المحافظة بأسرع وقت، والا تتحمل الجهة المقصرة الجزاءات القانونية.وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لقد جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي 201‪9 من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب …

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