صحة كردستان تسجل 33 وفاة و997 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 33 حالة وفاة و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مختبراتها سجلت 342 إصابة جديدة في أربيل و159 في السليمانية و406 في دهوك و20 في حلبجة و40 في كرميان و30 في رابين”.وأشارت …

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