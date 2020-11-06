اقليم كردستان يسجل نحو 1000 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 997 اصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، انها"أجرت 6786 فحصاً جديداً شخّصت من خلالها 997 إصابة جديدة بالفيروس ، 342 في اربيل ، 159 في السليمانية، 406 بدهوك، 20 في حلبجة، 40 في كرميان، 30 في رابرين".واضافت، انها "سجلت تعافي 430 مصابا ، 104 في اربيل ، 30 في السليمانية، 231 في دهوك، 31 في حلبجة، 34 في كرميان.



كما تم تسجيل 33 حالة وفاة ، 7 في اربيل ، 11 فيالسليمانية، 6 في دهوك، 4 في حلبجة، 2 فيكرميان، 3 في رابرين".وبينت، ان"إجمالي اعداد الإصابات بالجائحة منذ تفشيها في إقليم كردستان ولغاية الآن وصل الى 82605 ، اكتسب من بينهم 51680 الشفاء التام، بينما ما يزال 28309 قيد العلاج توفي 2616 مصابا"./انتهى8

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