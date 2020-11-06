لاول مرة.. عربي مسلم في مجلس الشيوخ بولاية انديانا الامريكية

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اصبح السياسي الامريكي من اصول فلسطينية فادي قدورة اول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية انديانا الامريكية.وحقق الديمقراطي قدورة فوزا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس الذي كان يتولى منذ عام 2016 المقعد عن الدائرة الانتخابية 30 في مجلس شيوخ انديانا.وذكر قدورة على صفحته في "فيسبوك"، في معرض تعليقه على فوزه: " انجزنا ذلك ، ان امريكا هي الدولة الوحيدة التي بامكان شخص هاجر اليها العمل بدأب وكسب ثقة الوف الناخبين، ليصبح اول سيناتور مسلم في تاريخ انديانا"./انتهى8

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